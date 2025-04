Trump "continua otimista" em acordo comercial com a China

O Presidente norte-americano, Donald Trump, "continua otimista" quando à possibilidade de um acordo comercial com a China, afirmou hoje a Casa Branca.

"O Presidente deixou claro que está muito aberto à questão de um acordo com a China", disse a porta-voz da presidência norte-americana, Karoline Leavitt, em conferência de imprensa, sem avançar os motivos do otimismo de Trump.

As duas potências estão envolvidas numa escalada do duelo comercial iniciado pelo Presidente norte-americano com as tarifas impostas aos produtos chineses.

Antes, Trump afirmou na sua rede social, Truth Social, que a política aduaneira está a "funcionar realmente bem".

"A nossa política de direitos aduaneiros está a funcionar realmente bem. É emocionante para a América e para o mundo. Está a avançar rapidamente", escreveu, depois de a China ter anunciado o aumento para 125% das taxas aduaneiras aos produtos norte-americanos e depois de os Estados Unidos terem decidido aplicar um total de 145% aos produtos chineses.

Esta declaração de Trump surge numa altura em que a moeda, a dívida e as ações norte-americanas estão sob ataque nos mercados, num contexto de escalada de tensão comercial com a China.

A Organização Mundial do Comércio disse prever que esta situação possa causar uma quebra de 3% no comércio mundial.