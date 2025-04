Cinco navios trazem mais de 11 mil pessoas ao Funchal em três dias

Já se encontram no Funchal os dois primeiros navios, de um total de cinco, que até domingo vão passar pelo porto do Funchal. Falamos de um movimento de 11.593 pessoas.

O 'Europa' atracou no cais norte ao fim da tarde de ontem, e está a fazer um turnaround quase total, envolvendo 292 desembarques e e 296 embarques que se juntam aos 39 passageiros em trânsito. O navio termina aqui o itinerário de 21 noites, iniciado na cidade do Cabo a 14 de Março, com escalas na Namíbia, ilha de St. Helena, Cabo Verde, Tenerife e Funchal e inicia outro cruzeiro de 13 noites, designado 'Do Funchal para Monte Carlo'. Por isso, leva 335 passageiros e 281 tripulantes, sendo que o navio fica depois posicionado na Europa até o próximo mês de Novembro.

No porto funchalense já está também o 'Mein Schiff 3', traz 2.420 passageiros a bordo e 899 tripulantes. Está a realizar um cruzeiro de 28 noites que começou no passado dia 30 de Março em Bremerhaven, com escalas agora no Funchal, seguindo-se Lanzarote, Las Palmas, Mindelo, Praia, Tenerife, La Palma, Praia da Vitória, Ponta Delgada, Lisboa, Leixões, Corunha e Bremerhaven, onde chega a 27 de Abril.

Um outro 'Mein Schiff' chega também esta tarde, desta feita o 'Mein Schiff 5', que transporta 2.500 passageiros e 900 tripulantes, num cruzeiro de 10 noites iniciado em Tenerife, com escalas no Funchal, Lisboa, Málaga, Tanger, Valencia e Palma de Maiorca, onde termina a viagem a 13 de Abril. Nas próximas semanas, o navio vai ficar posicionado em Palma de Maiora, e depois, na Grécia.

Para domingo está prevista a chegada do 'Queen Victoria', que vem de Lisboa, trazendo a bordo 1.957 passageiros e 1.000 tripulantes. Faz uma escala de 12 horas e sai às 17h30 para Canárias, no âmbito do cruzeiro de 15 noites que saiu de Hamburgo a 30 de Março, com escalas em Southampton, Lisboa, Funchal, La Palma, Tenerife, Lanzarote, Cadiz e Southampton.

Por fim, o 'Viking Mars' chega também no domingo, com 847 passageiros e 458 tripulantes num cruzeiro de 13 noites, desde Fort Lauderdale, com escalas em Philipsburg, Funchal e Barcelona, onde chega a 9 de Abril. Até Agosto fica posicionado na Europa, regressando aos Estados Unidos no inicio de Setembro.