Montenegro anuncia suplemento extraordinário para pensões mais baixas pago em Outubro

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou hoje que o Governo vai aprovar um suplemento extraordinário para as pensões mais baixas, que irá variar entre os 100 e 200 euros, e será paga em outubro.

Numa intervenção de cerca de 20 minutos na Festa do Pontal, em Quarteira, distrito de Faro, que marca a 'rentrée' política do PSD, Luís Montenegro anunciou um "suplemento extaordinário" que será pago no mês de outubro e que será de 200 euros, para quem tenha pensão até 509,26 euros, de 150 euros para as pensões entre 509,26 e 1018,52 euros e 100 euros para as pensões entre 1018,52 e 1527,78.

O chefe do executivo anunciou também a criação de mais vagas para o curso de medicina, de forma a compensar as aposentações dos médicos do Serviço Nacional de Saúde, e um passe ferroviário de 20 euros mensais que dará acesso a todos os comboios urbanos, regionais, interrregionais e intercidades.

O passe está incluído num "plano de mobilidade" que será aprovado com os objetivo de faciltar a utilização de meios de transporte sustentáveis, que não causem problemas ambientais, disse ainda.