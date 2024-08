Moreirense, Vitória de Guimarães e Boavista tentam igualar Sporting e FC Porto

Moreirense, Vitória de Guimarães e Boavista vãom tentar alcançar hoje Sporting e FC Porto no topo da I Liga de futebol, precisando para isso de vencerem os respectivos encontros da segunda jornada da prova.

Em Moreira de Cónegos, o Moreirense vai tentar dar continuidade ao arranque vitorioso na prova, depois de ter vencido em casa do Farense na roda inaugural, recebendo hoje o Arouca, equipa que na primeira jornada perdeu na receção ao Vitória de Guimarães, que, hoje, recebe o Estoril Praia e pensar no segundo triunfo, o mesmo sucedendo com o Boavista, que recebe o Sporting de Braga.

Caso triunfem nesta segunda ronda, todos passarão a ter seis pontos, os mesmos de Sporting e FC Porto, para já as duas únicas equipas 100 por cento vitoriosas.

Programa e resultados da segunda jornada

- Sexta-feira, 16 Agosto:

Santa Clara - FC Porto, 0-2

Gil Vicente - AVS, 4-2.

- Sábado, 17 Agosto:

Rio Ave - Farense, 1-0

Nacional - Sporting, 1-6

Benfica - Casa Pia, 3-0

- Domingo, 18 Agosto:

Moreirense - Arouca, 15:30

Vitória de Guimarães - Estoril Praia, 18:00

Boavista - Sporting de Braga, 20:30

- Segunda-feira, 19 Agosto:

Estrela da Amadora - Famalicão, 20:15