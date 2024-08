Câmara da Ribeira Brava cria gabinete de apoio

Ricardo Nascimento, presidente da Câmara da Ribeira Brava chegou há instantes ao pavilhão da localidade onde pernoitaram 49 pessoas, e onde está também a secretária regional dos Assuntos Sociais e da Inclusão, foi logo rodeado por aqui ali estão. Todos queriam saber qual como estava a Serra de Água.

“Não temos qualquer informação de casas habitadas que foram destruídas. Existem algumas com alguns danos, mas pouco significativos. Está vento, o que nos preocupa por causa de reacendimentos, mas vamos agora desobstruir as estradas para que as pessoas possam circular”, resumia o estado da localidade afectada pelas chamas.

E prosseguiu: “Penso que parte das pessoas que cá estão vão ainda hoje poder regressar às suas casas, aquelas que não for possível vamos continuar a dar apoio social”.

Neste domínio o autarca prometeu que amanhã abre um gabinete de apoio às vítimas que ficará instalado nas instalações da Junta de Freguesia.