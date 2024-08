A manchete, desta vez com foto principal na primeira página do DIÁRIO aponta para Desnorte. E o resumo do dia de ontem, ao quarto dia do fogo, é este: "Secretário regional da Protecção Civil interrompe as férias para justificar, no Curral das Freiras, a decisão de Albuquerque em prescindir da ajuda de Lisboa. Cerca de duas horas depois, mudou de posição * Força Especial composta por 76 elementos tinha chegada prevista para esta madrugada * Incêndio matou animais, destruiu património e já obrigou à evacuação de mais de uma centena de pessoas * À hora de fecho, o lume ameaçava povoações no Curral das Freiras e na Serra de Água e avançava para São Vicente". Tudo o que conseguimos apurar nas páginas 2 a 7.

Outra foto desta edição é o futebol e o título Atropelado pelo campeão. "Nacional foi cilindrado (1-6) na primeira partida como anfitrião, neste regresso à I Liga". Para ler a crónica e as reacções nas páginas 18 e 19.

UNESCO 'passa a bola' na recandidatura das Levadas é tema para ler na página 8.

Na rubrica ' Geração do Futuro' o título Voar com Jesus dá a voz a um "jovem do Campanário" que "é um dos mais prestáveis tripulantes de cabine". Também noticiamos que "com mais de 2,4 milhões de passageiros, os aeroportos da Madeira registam melhor 1.º semestre de sempre". Leia tudo nas páginas 9, 10 e 11.

Por fim, noticiámos que o Madeira Ocean Challenge com apoio de 100 mil euros, tema que pode ler na página 12.