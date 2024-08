Sri Lanka e Vietname: Pedaços do paraíso à sua espera neste Verão

Se procura ainda inspiração para as férias de Verão, a Intertours sugere já dois destinos diferentes, mas iguais em beleza e razões de sobra para os explorar.

Sri Lanka | Circuito Ilha Paraíso

Um país insular ao sul da Índia, situado no Oceano Índico, com paisagens diversificadas desde florestas tropicais e planícies áridas até planaltos e praias. Uma nação famosa pelas antigas e belas ruínas budistas.

Programa de 7 Noites – desde 1 964€

Partidas: Lisboa

Validade: 03 de Setembro a 22 de Outubro 2024

O preço é desde, por pessoa em alojamento duplo e inclui assistência nas formalidades de embarque, passagem aérea em classe económica Lisboa/Dubai/Colombo/Dubai/Lisboa em voo regular Etihad Airways com direito a uma peça de bagagem até 25 kg, taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas a confirmação, aquando da emissão dos bilhetes, transfers aeroportos/hotéis/aeroportos, 7 noites de alojamento em hotéis de 4* ou similares com pensão completa, refeições conforme itinerário, circuito em autocarro de turismo (Sri Lanka), visitas e entradas conforme itinerário, acompanhadas por guia local em espanhol, Tour Leader durante a viagem, de Lisboa a Lisboa, taxas hoteleiras, de turismo serviço e iva à data da elaboração do programa e Seguro de assistência em viagem.

Não inclui voo de/para Funchal, despesas de reserva, bebidas às refeições, refeições não mencionadas no programa e extras de carácter pessoal e serviços não especificados como incluídos.

Ásia | Vietname, Laos e Camboja

Descubra a beleza e a magia do Sudeste Asiático através do esplendor do Vietname, Laos e Camboja. Repletos de história e tradição, estes países oferecem belezas naturais próprias, elegância artística e filosofias de vida que permeiam tudo, desde as artes marciais e práticas religiosas até à deliciosa culinária regional.

Programa de 7 Noites – desde 1 276€

Partidas: Porto

Validade: 15 de Junho a 7 de Setembro 2024

O preço é desde, por pessoa em alojamento duplo e inclui voo regular da Turkish Airlines, via Istambul, para o percurso Lisboa ou Porto/Hanói e Ho Chi Minh/Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 23kg, voos internos para os percursos: Hanoi/Luang Prabang/Siem Reap/Danang/Ho Chi Minh, classe económica com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 20kgs, alojamento nos hotéis indicados ou similares com pequeno-almoço, guias locais em Siem Reap e Luang Prabang, visitas e entradas conforme programa, cruzeiro de 2 dias/1 noite, em junco tradicional, em Halong Bay, espectáculo de marionetas de água, em Hanói, acompanhamento de guia local privativo de língua espanhola desde o 2.º ao 14.º dia, refeições indicadas no itinerário – 11 almoços, 1 brunch e 12 jantares, serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem por pessoa), taxas de aviação, sujeitas a alteração, taxas de cidade, turismo, serviço e IVA, Seguro Multiviagens.

Não inclui voo de/para Funchal, despesas de reserva, bebidas, gratificações para guias locais e motoristas – € 85 por pessoa (a pagar localmente), visto de entrada, despesas de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos.

