Bispo pede a N.ª S.ª do Monte protecção e ajuda aos que combatem o incêndio na Serra de Água

O Bispo do Funchal, que preside à cerimónia religiosa de Nossa Senhora do Monte, fez um pedido especial dirigido aos bombeiros e outros intervenientes envolvidos no combate ao incêndio que desde ontem lavra no vale da freguesia da Serra de Água, Concelho da Ribeira Brava.

“Pedir à Senhora do Monte que os proteja e os ajude nesta tarefa de paz e amor pelo próximo”, declarou no início da celebração religiosa a decorrer na igreja do Monte, no Funchal.