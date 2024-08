Cafôfo classifica de "incompreensível e irresponsável" recusa de apoio da República

O líder parlamentar do PS/Madeira, Paulo Cafôfo, classificou hoje de "incompreensível e irresponsável" a recusa do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, em aceitar o apoio do Governo da República no combate aos incêndios.

Numa publicação na sua página de Facebook, o deputado socialista no parlamento madeirense realça que "vamos para o quarto dia de um incêndio que atinge dois concelhos, Ribeira Brava e Câmara de Lobos" e que o mesmo "ameaça chegar ao Funchal".

"O IPMA continua a prever risco de incêndio muito elevado e elevado, e deverá elevar o aviso amarelo para laranja até segunda-feira devido à persistência de tempo quente. Se é certo que o fogo avança em zonas de difícil acesso, o mesmo progride e já passou perto de algumas casas, e seria cauteloso reforçar meios para que, na eventualidade de atingir zonas populacionais, os meios fossem em número suficiente para evitar uma tragédia", defende Paulo Cafôfo, colocando a tónica na prevenção.

O dirigente do PS/Madeira considera, por isso, esta recusa de Miguel Albuquerque demonstra que "não podemos confiar naquele que deveria ser o primeiro a garantir a segurança de pessoas e bens".

O incêndio, que deflagrou na passada quarta-feira na Ribeira Brava e propagou-se no dia seguinte ao município contíguo de Câmara de Lobos, está a ser combatido no terreno por um total de 56 operacionais de várias corporações da Região, tendo alcançado esta madrugada a freguesia do Curral das Freiras.