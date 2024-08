PS quer fixar mais jovens na Região

O Partido Socialista da Madeira defendeu hoje a importância de uma maior aposta em políticas que promovam a fixação das novas gerações na Região.

“É urgente fazer uma reflexão profunda acerca dos principais desafios com os quais a juventude se depara, para podermos decidir que futuro queremos construir. A aposta numa educação de qualidade e tendencialmente gratuita é fundamental, mas também é essencial garantir empregos qualificados e salários dignos compatíveis com o nível de vida na Região, que possibilitem a aquisição ou aluguer de uma habitação”, afirmou Cátia Vieira Pestana durante o Café Socialista, promovido pelas Mulheres Socialistas da Madeira (MSM), que debateu hoje o tema “Os jovens e a política: o futuro da democracia”.

A Presidente das MSM defendeu que a Região não pode continuar a perder os seus jovens. “Temos de motivar as novas gerações a acreditarem que podem ser parte na construção do futuro, chamá-los, ouvi-los, conhecer as suas expetativas e incentivar a sua participação na construção de políticas públicas que atendam aos seus anseios. Também é preciso atrair os jovens para a política, para a participação cívica”, afirmou.

Cátia Vieira Pestana lembrou que a Região da Madeira tem uma população cada vez mais envelhecida, como resultado da baixa taxa de natalidade, mas alerta que “coloca-se ainda o desafio da fixação de jovens na nossa terra. Pensa-se em medidas de estímulo à natalidade, mas não se pensa em políticas para garantir que os nossos jovens possam trabalhar e viver na região”.

A iniciativa Café Socialista reuniu militantes, simpatizantes e a comunidade em geral para debater assuntos que preocupam atualmente os jovens, mas também o impacto da juventude na sociedade.

O próximo encontro Café Socialista está agendado para setembro para debater o tema da Educação.