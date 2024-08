Tempo quente requer cuidados redobrados

Numa altura em que a Madeira e o Porto Santo estão sob aviso laranja devido à persistência de valores muito elevados da temperatura máxima, é importante ter em conta os cuidados para se proteger contra o calor.

A exposição a períodos de calor intenso constitui uma agressão para o organismo, inclusive pode provocar complicações graves para a saúde, por vezes, irreversíveis. Os principais problemas são desidratação grave; cãibras; agravamento de doenças crónicas; esgotamento devido ao calor; insolação e morte.

Nesse sentido, é recomendado procurar ambientes frescos e arejados; beber água ou sumos naturais com regularidade e mesmo que não tenha sede; evitar o consumo de bebidas quentes, alcoólicas, gaseificadas, com cafeína e ricas em açúcar; evitar a exposição directa ao sol nas horas de maior calor, nomeadamente entre as 11 e as 17 horas; aplicar protector solar com factor 30 ou superior de 2 em 2 horas; usar roupas leves, soltas e de cor clara e preferencialmente de algodão e utilizar chapéu e óculos de sol; evitar atividades que exijam grandes esforços físicos, como desporto ou actividades de lazer no exterior; não permanecer dentro de viaturas estacionadas e expostas ao sol; fazer refeições leves e comer mais vezes ao dia; ter uma atenção especial face aos grupos de pessoas mais vulneráveis ao calor.

Algumas pessoas são mais vulneráveis aos efeitos do calor intenso e requerem uma atenção especial, como crianças nos primeiros anos de vida; pessoas com 65 ou mais anos; portadores de doenças crónicas; pessoas que desenvolvem actividade no exterior, expostos ao sol e/ou ao calor; praticantes de actividade física; pessoas isoladas e em carência económica e social.

Deve procurar assistência médica imediatamente sempre que identifique sinais de alerta como: suores intensos; fraqueza; pele fria pegajosa e pálida; pulsação acelerada ou fraca; vómitos ou náuseas; desmaio; diarreia; febre.