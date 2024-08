Luso-venezuelanos promovem 'Concentração pela Verdade' no Funchal

Um grupo de cidadãos luso-venezuelanos realiza, amanhã, 17 de Agosto, uma concentração, na Praça do Município, no Funchal, pelas 19 horas, associando-se à mobilização e iniciativa de outras Associações e pessoas que desejam "que a Liberdade e Democracia sejam uma realidade na Venezuela".

A concentração tem índole mundial , e foi convocada pela liderança da oposição venezuelana em defensa da verdade do acto eleitoral, com o propósito de chamar a atenção da opinião pública e da comunidade internacional para a "grave situação" que se vive na Venezuela, "onde as últimas eleições ocorridas no passado dia 28 de Julho pautaram-se pela total falta de transparência e fraude eleitoral".