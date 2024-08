Zumba anima Festa Luso-Venezuelana

Já arrancou a 13 edição da Festa Luso-Venezuelana com ritmos ‘calientes’ e ao som e ritmo de uma ‘Zumba Azúcar Party’. O evento que decorre até domingo na marginal da Ribeira Brava prevê muitas propostas musicais e gastronómicas. Depois, pelas 20h15, haverá a actuação da Banda Municipal da Ribeira Brava. Trata-se de uma colectividade que é constituída por 25 elementos e por 15 aprendizes do concelho. Às 20h45 subirá ao palco o cantor venezuelano Paulino Santos, um artista que vive em Crawley e que costuma dar inúmeros concertos para a comunidade madeirense, sendo muito acarinhado pelos seus fãs. Às 21h45, a cantora Carla Rojas tomará conta do palco para mostrar os seus dotes vocais e pôr o público a dar um pezinho de dança. Mais tarde, pelas 23 horas, o conhecido cantor e músico Ricardo Thompson apresenta-se em concerto na Festa Luso-Venezuelana, acompanhado pelo DJ Kike. Depois da meia-noite, a festa não pára e segue pela noite dentro com a selecção musical dos Mos- quito DJs (Enrique Vieira e Paulo Sérgio Pereira) para que todos possam dançar e cantar pela madrugada fora.