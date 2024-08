Festa Luso-venezuelana termina hoje com muita animação

Depois de dois dias intensos, eis que chega hoje ao fim a Festa Luso-venezuelana, evento sócio-cultural e desportivo organizado pelo DIÁRIO e a Câmara Municipal da Ribeira Brava.

Porque a animação não pode parar, neste dia são vários os artistas e projectos musicais que irão actuar na marginal.

A festa começa, às 18h00, com música ambiente. Segue-se, pelas 18h45, o Grupo de Danças Rainbow Flowers. Já às 19h00, há para ver a actuação dos Mariachi México. Depois, às 20h20, sobe ao palco Ernesto Macedo, seguido de Leo Alessandri, que actua às 21h30 acompanhado pela sua banda. Por fim, pelas 22h40, realiza-se o concerto de João Vinagre.

Ontem, a festa contou igualmente com muitos artistas que fizeram as delícias de milhares de luso-venezuelanos. A animação começou com a Zumba Azucar Party, seguindo-se Yosi Pinto, Winston Pérez e os Triova Voices. O público, que ficou rendido a estas actuações, teve ainda a oportunidade de ver os Kontraband e Sergio Santos. O evento terminou com os Mosquito Deejays, que puseram todos as dançar com a sua selecção musical.

A Festa Luso-Venezuelana é já uma tradição para a comunidade madeirense emigrada na Venezuela e lusodescendentes. E continuará a ser a contar pela grande multidão que tem marcado presença nesta edição.

Mas há mais neste dia:

16h00 às 19h00: CMF assinala Dia Internacional da Juventude, no Lido Poente;

19h00: Grupo Parlamentar do PSD Madeira visita a Festa Luso-venezuelana, na Ribeira Brava;



20h00: 7.ª Novena no Monte, com missa presidida por D. Teodoro de Faria;



21h00 às 00h00: Festival Altear 2024, na Praça do Barqueiro - Porto Santo.

Principais acontecimentos registados no dia 11 de Agosto:

1578 -- Morre, aos 76 anos, o astrónomo e matemático Pedro Nunes, nome do Humanismo português e da investigação europeia, autor do "Tratado das Esferas" e do sistema de medição das frações angulares, na origem do sextante.

1654 -- O rei D. João IV institui por Carta Régia a Casa do Infantado.1675 -- É inaugurado, no Reino Unido, o Observatório Astronómico de Greenwich.1829 -- O compositor polaco Frédéric François Chopin dá o primeiro concerto em Viena, Áustria.1863 - O Cambodja é declarado protetorado francês.1897 -- Nasce a escritora britânica Enid Mary Blyton, criadora das aventuras dos Cinco e dos Sete.1906 -- O francês Eugene Augustin Lauste regista a patente da sonorização de filmes.1912 -- Marrocos passa a protetorado francês.1914 -- Os cidadãos judeus são expulsos da cidade de Mitchenick, na Polónia.1918 -- Grande Guerra 1914-1918. Termina a Batalha de Amiens, decisiva para a vitória aliada no conflito.1919 -- É aprovada a Constituição Alemã, pela assembleia nacional de Weimar, primeira tentativa de democracia liberal.1921 - Os Estados Unidos convidam as potências mundiais, vencedoras da Grande Guerra, para a conferência sobre o Extremo Oriente.1927 -- Caldas da Rainha passa a cidade.1934 -- Abre a prisão de alta segurança da ilha de Alcatraz, na Baía de São Francisco, Estados Unidos. Seria desativada em março de 1963.1936 - Forças nacionalistas chinesas de Chiang Kai-Sekh entram em Cantão.1937 -- Morre, com 75 anos, a escritora norte-americana Edith Warton, autora de "A Idade da Inocência" e "A Casa do Incesto".1938 -- Partidários nazis destroem a sinagoga de Nuremberga, na Alemanha.

1943 -- II Guerra Mundial. Conferência do Quadrant entre o Presidente dos Estados Unidos Frank D.Roosevelt, e o primeiro-ministro inglês Winston Churchill. A invasão da França fica marcada para depois de 01 de maio de 1944. 1944 -- II Guerra Mundial. As forças alemãs retiram de Falaise, França. Em Itália, o 8.º Exército norte-americano chega a Empoli, Florença.1952 - O príncipe Hussein é proclamado rei da Jordânia.1956 -- Morre, aos 44 anos, o pintor norte-americano Jackson Pollock, um dos nomes mais influentes do expressionismo abstrato.1960 -- É proclamada a independência da República do Chade.1961 -- Guerra Colonial. É efetuada a primeira operação militar portuguesa com lançamento de paraquedistas, na região de Quipedro, Angola.

- A Índia anexa os enclaves de Dadrá e Nagar-Aveli.

1964 - O Chile rompe as relações diplomáticas com Cuba. Apenas três países da América Latina - México, Bolívia e Uruguai - reconhecem o regime de Fidel Castro.

1965 -- Começa o motim racial de Watts Riots, em Los Angeles, Estados Unidos.

1967 - A URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) informa os Estados Unidos da aceitação do acordo destinado a limitar a produção de armas nucleares.1972 -- Guerra do Vietname. A última companhia de combate do exército norte-americano abandona a frente de batalha, regressando aos EUA no dia 23.1975 -- Os Estados Unidos vetam a entrada do Vietname do Norte na ONU.1977 -- O Panamá e os Estados Unidos assinam o acordo que atribui ao primeiro país a soberania sobre o Canal, em 2000.1988 - A Al-Qaida nasce numa reunião dirigida por Bin Laden em Peshawar, no Paquistão.1992 - Os Estados Unidos, o Canadá e o México assinam, em Washington, o Acordo de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA).1996 -- Morre, aos 82 anos, o maestro e compositor checo Jeronym Rafael Kubelík. 1997 -- O Banco Central da Bósnia e Herzegovina entra em funcionamento, em Sarajevo.2002 - A companhia aérea norte-americana US Airways fica sob proteção do artigo 11 da lei norte-americana sobre falências (bancarrota). A companhia apresenta o pedido junto do Tribunal das falências de Alexandria, Estado da Virgínia.

2003 - O Presidente da Libéria, Charles Taylor, entrega o poder ao vice-presidente Moses Blah e parte para a Nigéria, 14 anos depois de ter desencadeado a guerra civil.

2004 -- O primeiro-ministro sul-coreano, Lee Hai-Chan, anuncia que vai ser criada uma nova capital, no centro do país, para descongestionar Seul. O local escolhido situa-se nos condados de Yeongi e Gongju, perto das cidades de Daejeon e Cheongju.

- É encontrado o ensaio inédito "Retratos de Uma Londrina", da escritora britânica Virgínia Woolf, nos arquivos da Universidade de Sussex.

2005 - O semanário britânico New Scientist noticia o "degelo sem precedentes" em grande parte da Sibéria ocidental. A descoberta foi feita por Judith Marquand, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, e pelo botânico Serguei Kirpotin, da Universidade de Tomsk, na Rússia.

- Começa uma greve de dois dias de trabalhadores da British Airways, no aeroporto de Heathrow, Londres, impedindo a deslocação de cerca de 100 mil passageiros em todo o mundo.

2006 -- Assinatura do acordo para a prospeção de petróleo na baía de Peniche, Leiria, pelo consórcio Petrobras (50%) -Galp (30%) -Partex (20%), no Rio de Janeiro, Brasil

- Guerra Israelo-libanesa. O Conselho de Segurança da ONU aprova a resolução 1701 que apela ao cessar-fogo imediato, o envio de 15 mil militares libaneses e 15.000 capacetes azuis para o sul do país e a retirada das forças de Israel.

2007- O filme japonês "Ai No Yokan", de Masahiro Kobayashi, recebe o Leopardo de Ouro do Festival de Cinema de Locarno, Suíça.

- O projeto de cinema "Memories", que inclui uma curta-metragem do realizador Pedro Costa, é galardoado com o prémio especial do júri, no 60º Festival de Cinema de Locarno, Suíça.

2009 - A líder da oposição birmanesa e Prémio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, é condenada em Rangum a uma pena de 18 meses de prisão domiciliária.

- Morre, com 88 anos, Eunice Kennedy Shriver, irmã do antigo Presidente norte-americano, John F. Kennedy (1917-1963), fundadora da organização Special Olympics que ajuda pessoas com deficiências mentais.

2011 -- O consórcio formado pela portuguesa ANA e pela China National Aviation Corporation conclui a venda da ADA - Administração de Aeroportos à Companhia do Aeroporto de Macau.

- Morre, aos 64 anos, José Manuel Osório, fadista e estudioso de fado.

2012 - Os Estados Unidos conquistam a sua quinta medalha de ouro consecutiva no torneio feminino de basquetebol dos Jogos Olímpicos Londres2012, Inglaterra, ao ganharem à França por 86-50, na final.

- A Jamaica conquista a medalha de ouro da prova de 4x100 metros masculina dos Jogos Olímpicos Londres2012, Inglaterra, e bate o recorde do Mundo, fixando-o pela primeira vez abaixo dos 37 segundos.

2013 - O atleta jamaicano Usain Bolt reconquista o título de campeão do Mundo de 100 metros, ganhando a final de Moscovo2013, Rússia, em 9,77 segundos, com o norte-americano Justin Gatlin a ser segundo, em 9,85.

2014 -- Morre, aos 63 anos, o ator norte-americano Robin Williams.

2015 - O acordo para um terceiro plano de ajuda à Grécia é alcançado entre Atenas e os seus credores e garante ao país o financiamento de cerca de 85 mil milhões de euros durante três anos.

- Morre, aos 67 anos, Jorge Gonçalves, antigo presidente do Sporting.

2016 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ratifica o Acordo sobre Transportes Aéreos entre Portugal e Cabo Verde, assinado a 30 de março de 2004, na cidade da Praia.

2018 -- Morre, aos 85 anos, Vidiadhar Surajprasad Naipaul, V.S. Naipaul, escritor britânico nascido na ilha de Trinidad, Prémio Nobel da Literatura em 2001.

2021 -- As autoridades regionais sicilianas, em Itália, registaram uma temperatura de 48,8 graus Celsius, numa altura em que o anticiclone apelidado "Lúcifer" está a varrer o país.

- Morre, aos 84 anos, Paulo José, ator e realizador brasileiro.

2022 - O chanceler alemão, Olaf Scholz, defende um gasoduto que transporte gás a partir de Portugal através de Espanha e França, para o resto da Europa, para reduzir a atual dependência de gás russo.

- O primeiro-ministro António Costa, garante que 'a Alemanha pode contar 100% com o empenho de Portugal para a construção do gasoduto'.

- O parlamento da Letónia declara a Rússia como Estado patrocinador do terrorismo pela sua violência na Ucrânia e apela para que a União Europeia restrinja os vistos turísticos a cidadãos russos e bielorrussos.

Este é o ducentésimo vigésimo quarto dia do ano. Faltam 142 dias para o termo de 2024.

Pensamento do dia: