Festa Luso-venezuelana anima na Ribeira Brava

Neste segundo dia da Festa Luso-venezuelana, muitos são artistas que estão a animar o evento sócio-cultural e desportivo organizado pelo DIÁRIO e a Câmara Municipal da Ribeira Brava.

A animação começou com a Zumba Azucar Party, na marginal da Ribeira Brava, seguindo-se Yosi Pinto e Winston Pérez. O público terá ainda a oportunidade de ver os Triova Voices, Kontraband e Sergio Santos. O evento termina com os Mosquito Deejays, que irão pôr todos as dançar com a sua selecção musical.

Amanhã, a festa começa, às 18h00, com música ambiente. Segue-se, pelas 18h45, o Grupo de Danças Rainbow Flowers. Já às 19h00, há para ver a actuação dos Mariachi México. Depois, às 20h20, sobe ao palco Ernesto Macedo, seguido de Leo Alessandri, que actua às 21h30 acompanhado pela sua banda. Por fim, pelas 22h40, realiza-se o concerto de João Vinagre.

Esta manhã realizou-se o Torneio de Softbol.