Cruz Vermelha registou 486 operações de socorro em Julho

A delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa registou, ao longo do mês de Julho, um total de 486 operações de socorro, das quais 332 relacionadas com o Serviço de Emergência Pré-Hospitalar. Além disso, as equipas da Estrutura Local de Emergência contaram 36 operações de prevenção a actividades desportivas, sociais e culturais.

Num balanço hoje enviado à comunicado social, a Cruz Vermelha Portuguesa explica que foram realizados ainda 118 transportes de doentes transferidos em emergência médica entre unidades hospitalares e os transportes de doentes não urgentes.

"As ocorrências diárias foram resolvidas nos locais, sempre pelas 9 equipas pré-hospitalares da Estrutura de Emergência Local da CVP, que contou com apoio das diversas entidades de segurança e agentes de proteção civil, sob a coordenação do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira (SRPC), através do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS)", indica essa nota.

No que respeita às acções de prevenção, a CVP esteve na ExpoMadeira2024 (10 dias); Torneio Internacional de Futsal (5 dias); Semana do Mar (3 dias); Festa do PSD (1 dia); Feira do Gado (3 dias), Mostra Regional do Chícharo (2 dias) e Volta à Madeira em Bicicleta (3 dias). 161 voluntários fizeram parte das equipas da Estrutura Local de Emergência da CVP, tendo essas equipas realizado 63 assistências/socorro pré-hospitalares, a maioria dos casos foram tratados nos postos de socorros fixos nos locais

"A Estrutura Local de Emergência da CVP coordenou diariamente todas estas operações de socorro na Madeira com a colaboração de 106 voluntários (socorristas e enfermeiros), tendo os seus meios percorrido 6.574 quilómetros, ao longo do mês de Julho", termina.