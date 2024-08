SANAS registou 259 ocorrências no mês passado

O balanço do mês de Julho feito pelo SANAS dá conta de que foram registadas 259 ocorrências, sendo que uma delas tratou-se de uma paragem cardiorrespiratória que acabou por ser revertida no local.

Entre os dias 1 e 30 de Julho, houve ainda a necessidade de desobstrução de via aérea numa criança de 4 anos, múltiplas feridas ligeiras e uma maior incidência na necessidade de assistência à faixa etária dos jovens adultos (entre os 18 e os 30 anos).

"Marcando presença em 12 praias e contabilizando 14 postos, deixamos um agradecimento a toda a equipa que diariamente, com a orientação do Nadador Salvador Coordenador, desempenha com empenho, competência e persistência a tarefa de vigilância e assistência de todos aqueles que escolhem uma praia com vigilância SANAS Madeira, honrando o lema: Praia SANAS, Praia Segura!", refere nota à imprensa.

Das 259 ocorrências, 69% trataram-se de feridas ligeiras e 42% ocorreram no mar.