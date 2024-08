Queda na Vereda da Ponta de São Lourenço acciona bombeiros

Os Bombeiros Municipais de Machico e o SANAS Madeira realizaram na tarde deste sábado, 10 de Agosto, uma operação de socorro de um homem vítima de queda na Vereda da Ponta de São Lourenço.

A vítima, um homem de 62 anos de nacionalidade portuguesa, apresentava suspeita de traumatismo no membro inferior esquerdo.

Uma vez que a vítima já se encontrava próxima do Cais do Sardinha, foi necessário activar uma embarcação do SANAS Madeira, o SANAS103, desde a Quinta do Lorde para a sua recolha e transporte.

Foram mobilizados quatro operacionais dos Bombeiros de Machico, que procederam ao encaminhamento do homem para o Hospital Central do Funchal.