Marítimo multado por causa dos equipamentos

O Conselho de Disciplina da FPF, e relativamente ao jogo Marítimo-Tondela, que marcou a abertura da Liga 2, temporada 2024/35, multou os verde-rubros com uma multa no valor de 357 euros, pelo facto do jogo se ter iniciado com um atraso de seis minutos. Este atraso, de acordo com o acórdão do CD publicado hoje, fica-se a dever ao facto de “alguns jogadores do Marítimo terem de regularizar as meias dos seus equipamentos, a pedido do senhor árbitro”.

Já Fábio Pereira, treinador do Marítimo, foi castigado com um jogo de castigo – para além da penalização pecuniária de 1.428 euros - , em consequência da expulsão já depois do final do jogo. “Isto é uma vergonha. Tens de marcar as faltas”, disse o treinador madeirense ao árbitro também Madeirense Hélder Carvalho, escreve o Conselho de Disciplina.