Quatro escolas da Madeira recolheram 3 toneladas de pilhas, lâmpadas e equipamentos eléctricos

As quatro escolas da Madeira que participaram na 13.ª edição da “Escola Electrão” recolheram cerca de três toneladas de pilhas, lâmpadas e equipamentos elétricos usados no último ano lectivo. Isso mesmo dá conta a organização, indicando que a Escola Básica da Lourencinha e a Escola Básica do Estreito de Câmara de Lobos receberam cheques-prenda com um valor global de 675 euros que poderão ser trocados por novos equipamentos eléctricos.

Além destas, participaram também nesta recolha nacional a Escola Básica Integrada da Ribeira Brava e a Escola Profissional Cristóvão Colombo, no Funchal. A nível nacional, foram recolhidas cerca de 360 toneladas de pilhas, lâmpadas e equipamentos elétricos usados, entre Setembro do ano passado e Junho deste ano.

As escolas participantes recebem pontos em função das quantidades recolhidas que são convertidos em prémios. Por cada 10 quilos de pilhas, 10 quilos de lâmpadas ou 100 quilos de equipamentos elétricos usados cada escola recebe um cheque-prenda no valor de 75 euros.

Esta campanha dirigida à comunidade escolar permite-nos aceder a um espaço privilegiado de educação para a cidadania. O Electrão, em colaboração com mais de meio milhar de escolas, espalhadas um pouco por todo o país, passa a mensagem sobre a necessidade de encaminhar pilhas, lâmpadas e equipamentos elétricos para reciclagem. É urgente recuperar recursos e, ao mesmo tempo, acautelar a proteção da saúde e do ambiente Ricardo Furtado, director geral do Electrão para Eléctricos e Pilhas

Nesta edição, a campanha “Escola Electrão” associou-se ao concurso “Recicla e Ganha”, uma iniciativa do Programa Ecovalor da EGF, direccionada para a recolha de embalagens nos estabelecimentos de ensino.

A campanha “Escola Electrão” desafia também os alunos e professores das escolas participantes a criar reportagens vídeo sobre a reciclagem, no âmbito do concurso trimestral 'Repórter Electrão'. A Escola Básica da Lourencinha, na Madeira, ao nível do 1º ciclo, venceu o prémio na categoria 'Separar/ não separar', no 1.º período do ano lectivo.

Outros 29 trabalhos foram apresentados por parte de 12 escolas do país no segundo desafio, que incidiu sobre as diferenças entre lixo e resíduos. A Escola Básica da Lourencinha voltou a garantir o prémio ao nível do 1º ciclo.

O terceiro desafio, dedicado ao tema dos “5R’s: ideias para uma vida mais sustentável”, reuniu 33 trabalhos de 12 escolas. O prémio do 1º ciclo distinguiu, mais uma vez, a Escola Básica da Lourencinha.

O desafio “Repórter Electrão” premeia trimestralmente um trabalho vencedor por cada nível de ensino no decorrer do ano lectivo. Cada aluno e professor das equipas vencedoras recebe um cheque-prenda no valor de 50 euros.