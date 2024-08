Jordi Pola chega ao Tondela emprestado pelo Nacional

O central espanhol Jordi Pola chega ao Tondela cedido por uma época pelo Nacional, anunciou hoje a SAD do clube beirão da II Liga portuguesa de futebol.

"A CD Tondela -- Futebol SAD informa que chegou a acordo com o CD Nacional para a cedência do jogador Jordi Pola num empréstimo válido até final de junho de 2025", lê-se no comunicado.

O defesa central de 24 anos é natural de Barcelona e, em Espanha, jogou pelo Sporting Gijón. Chegou a Portugal, em 2023, diretamente para a Madeira, para jogar pelo Nacional e a partir desta sexta-feira treina com o plantel beirão.

Aos meios do Tondela, assumiu estar "muito feliz e preparado" para a nova época e prometeu "ajudar a equipa, os novos companheiros e competir sempre". Reconheceu ainda que é "alto e forte nas bolas aéreas e muito concentrado na zona defensiva".

Jordi Pola junta-se assim a João Cesco, Tiago Manso, Bebeto, Diego Tavares, Ricardo Alves, Ceitil, Hélder Tavares, Costinha, Cícero Alves, João Afonso, Nor Maviram e Nuno Cunha.

Sob o comando de Luís Pinto estão também Tray Fuller, Miro, Xavier, Roberto, Pedro Maranhão, Rodrigo Cascavel, Rodrigo Ramos, Bernardo Fontes, Gabriel Souza, Joel Sousa e Iuri Miguel.

O Tondela, que empatou 2-2 na visita ao Marítimo na primeira jornada, recebe o FC Porto B, na segunda-feira, na segunda ronda da II Liga.