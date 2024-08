Os verde-rubros empataram hoje frente ao Tondela (2-2), em casa, na abertura da edição 2024/2025 da II Liga de Futebol português.

A partida que decorreu este sábado, 10 de Agosto, no Estádio dos Barreiros começou com o Marítimo a estrear o marcador aos 20 minutos com um golo de Patrick.

O Tondela não se deixou ficar para trás e igualou aos 24 minutos com um remate de Roberto, o mesmo jogador que 3 minutos depois bisou, estendendo a vantagem dos tondelensese gelando os Barreiros.

O Marítimo não baixou os braços e aos 90 + 2 minutos, quando o jogo já parecia perdido, Martim Tavares garantiu o empate e deixou a equipa regional respirar de alívio.