Festa do Monte é também oportunidade para “agradecer todas as dádivas que nos são concedidas”

Em representação do presidente do Governo Regional, para o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, a festa de Nossa Senhora do Monte é também ocasião para agradecer as graças concedidas.

“É mais um momento, em primeiro lugar, de manifestação religiosa e de referência que é Nossa Senhora do Monte para não só os madeirenses, mas também assim de tudo para a sua diáspora. Por outro lado, é também a oportunidade que todos nós temos, aqueles que são mais crentes, aqueles que têm efectivamente a devoção de poder, neste dia, agradecer todas as dádivas que nos são concedidas e dessa forma também podermos prestar homenagem à Padroeira da Madeira”, declarou, instantes antes de iniciar a cerimónia religiosa.