Caçadores caem para metade

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira, 15 de Agosto, dá conta que a diminuição da população de coelho-bravo, provocada pelo surto de mixomatose, explica a quebra nos pedidos de licença para caçar. Fique a saber que a maioria das 66 armas de fogo apreendidas pela PSP este ano são de caça e que o Governo Regional está a preparar a próxima época venatória.

Vento ameaça operacionalidade do helicóptero

Com maior destaque gráfico temos o meio aéreo da Protecção Civil que foi obrigado pelas fortes rajadas de vento a abortar a missão de combate ao incêndio na encosta da Serra de Água. Revelamos que o concelho da Ribeira Brava já foi fustigado por 46 fogos em sete meses e que a temperatura vai subir até aos 33 ºC a partir de amanhã com o vento moderado a forte e a baixa humidade a fazer elevar o risco de incêndio.

Descubra que o lançamento de foguetes está proibido com o aviso laranja para tempo quente.

Há outros assuntos para se inteirar nesta edição:

'Finanças' amplia instalações

Prédio contíguo, no Largo do Pelphs, será arrendado para albergar a Direcção de Economia. Novos serviços deverão estar operacionais até final do ano.

Vereda do Pico das Torres será reaberta

Segmento do Percurso do Areeiro está encerrado há mais de 10 anos, devido a uma derrocada.

Tiago conhece a ‘receita’

Técnico do Nacional já venceu o Sporting. Eliminou os leões de Amorim da Taça de Portugal, ao serviço do Varzim. Sábado há lotação esgotada.

