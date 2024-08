Cristina Pedra pede a N.ª S.ª do Monte que “dê forças para (continuar a) gerir bem”

Pela primeira vez na festa de Nossa Senhora do Monte na qualidade de presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra aproveita a ocasião para pedir graças divinas.

“Que nos dê forças para gerir bem como pensamos que temos feito”, começou por manifestar, ao destacar “o arrojo de tomar medidas na área social que já ajudamos em 4,5 milhões de euros por ano às famílias no Funchal” além do “investimento na cultura, no desporto, a eliminação da carga fiscal em que hoje todos nós recebemos no nosso IRS um valor muito importante e basta ver corresponde a 23 milhões e meio de euros nos 4 anos que este executivo está a devolver aos bolsos das pessoas e portanto este é um executivo que tem derramado e dado efectivamente mais dinheiro, mais rendimento a quem reside no Funchal”.

Nos minutos que antecederam o início da cerimónia religiosa, a autarca funchalense disse também contar com ‘Nossa Senhora’ para “continuar nesta senda, limando as partes que têm que ser limadas, porque nunca há uma situação perfeita, mas claramente com uma equipa coesa, unida e acima de tudo com um grande espírito e com os recursos humanos, espírito de trabalho, espírito de equipa”, sublinhou.

Relativizou a menor afluência de romeiros e fiéis ao arraial do Monte, tendo em conta a concorrência das ‘sete senhoras’ – outros arraiais pela Região – além de outras opções o que faz com que haja “uma dispersão”. Em relação à característica do evento, reconhece que o arraial até 2017, ano da tragédia da queda da árvore, “era muito mais pujante do que o arraial pós 2017. Agora isto não significa que haja uma falha, significa reconhecer o que é óbvio e reconhecer também que hoje há muito mais opções do que havia no passado”, conclui.