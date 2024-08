ADN defende um memorial às vítimas mortais da queda da árvore no Monte

O partido Alternativa Democrática Nacional (ADN) lamenta a inexistência de um Memoria no Largo da Fonte, na freguesia do Monte, em homenagem às 13 vítimas mortais da queda da árvore a 15 de Agosto 2013, durante a festa da padroeira da Madeira.

Em nota emitida, o coordenador regional do partido, Miguel Pita, aponta que por julgar ter sido "um mero e infeliz esquecimento das autoridades regionais", "teve o cuidado" de lembrar no início do mês a colocação do Memorial no Largo da Fonte, contudo não foi ouvido.

O Partido ADN estranha que o valor de 45 mil euros investido pela CMF no evento não contemple o 'Memorial' e espera que, "pelo menos, o Pároco da Igreja do Monte se lembre de homenagear essas vítimas aquando da Eucaristia de hoje, pois por coincidência foi durante esse momento que em 2013 o carvalho caiu e atingiu pelo menos 62 pessoas".

Miguel Pita sugere que seja descontado do valor da festa o montante que habitualmente é direccionado ao tradicional lançamento de foguetes e que seja aplicado num Memorial.

"Nem a CMF, a Diocese do Funchal e até mesmo Governo Regional deveriam ignorar tal incidente, na expectativa que o mesmo caia no esquecimento, à semelhança do sucedido na palmeira no Porto Santo em 2010 e hoje dia 15 de Agosto, lá estarão todos eles novamente reunidos no Monte em plena procissão tentando 'lavar as mãos' de qualquer responsabilidade, onde mais uma vez 'a culpa morre solteira'. ADN

O ADN Madeira manifesta a sua "sentida e sincera homenagem às 13 vítimas mortais, assim como às 49 pessoas feridas nesse dia e principalmente muita força e coragem aos familiares e amigos dos falecidos que durante todo o ano seguramente sofrem pela falta dos seus entes queridos e amigos, mas principalmente neste dia, a dor deve ser bem maior... que os falecidos descansem em paz, mas que nunca sejam esquecidos".