Trabalho da Associação Artística 'Olho.te’ reconhecido pelo GR

A Associação Artística de Solidariedade Social - Olho.Te assinalou esta quarta-feira, 14 de Agosto, o seu 10.º aniversário, com uma cerimónia que contou com a presença da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, em representação do Presidente do Executivo Madeirense.

Na ocasião, a governante felicitou e louvou a associação “pelo trabalho abnegado e altruísta que tem sido desenvolvido ao longo da última década”, relembrando o apoio do Governo Regional, através da cedência de um espaço convertido em sede da instituição.

Para além de Ana Sousa, estiveram presentes o presidente de Junta de Freguesia de São Martinho, Marco Gonçalves, a vereadora da Câmara Municipal do Funchal com o pelouro social, Helena Leal, e o director regional da Cultura, Medeiros Gaspar.