Um morto e 15 feridos em acidente de autocarro de turismo em Itália

Um acidente com um autocarro de turismo, descrito como chinês pela imprensa italiana, causou hoje um morto e 15 feridos na autoestrada entre a capital, Roma, e a cidade de Florença, a norte, anunciou o corpo de bombeiros.

O acidente ocorreu perto da cidade de Arrezzo envolvendo o autocarro com 25 turistas a bordo, de acordo com uma mensagem do corpo de bombeiros nas redes sociais.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram o autocarro após ter colidido contra uma grade de proteção, com o pára-brisas destruído.

De acordo com o diário Corriere della Sera, os turistas eram chineses que viajavam de Roma para Florença.