Próximos grandes eventos desportivos já têm local definido

Paris’2024 chegou ao fim, num ano que também contou com outro grande evento desportivo internacional, nomeadamente o Campeonato da Europa de futebol, que decorreu na Alemanha, entre Junho e Julho. As grandes organizações desportivas já estão praticamente todas definidas para a próxima década, nas várias modalidades.

Neste Explicador, destacamos algumas, numa espécie de agenda desportiva para os próximos anos. São eventos de grande dimensão e que, por isso, obrigam a processos de candidatura atempados e, por consequência, a atribuição dos países organizadores com grande antecedência.

Praticamente todas as grandes competições vão contar com representação portuguesa e uma das próximas é o Campeonato da Europa de futebol feminino, em Junho do próximo, com a selecção lusa ainda na corrida por uma vaga na competição, depois de ter marcado presença, pela primeira vez, num Campeonato do Mundo no ano passado.

Depois de Paris, já se sabe, também, onde se vão realizar as próximas duas Olimpíadas de Verão. Em 2028 o grande evento desportivo à escala planetária volta a Los Angeles, 44 anos depois. Foi onde Portugal conquistou, pela primeira vez, uma medalha de ouro olímpica, então numa proeza alcançada por Carlos Lopes na Maratona.

Já o próximo grande evento de selecções de futebol masculino será o Campeonato do Mundo de 2026 e a expectativa de se perceber se ainda estará presente o madeirense Cristiano Ronaldo, que na altura terá 41 anos. O Mundial’2026 realiza-se em três países: México, Estados Unidos e Canadá.

Portugal também na rota

Na perspectiva de Portugal, o Mundial de futebol masculino de 2030 será o evento mais aguardado. O Campeonato do Mundo vai passar por solo luso, nomeadamente por Lisboa (Estádio da Luz e Estádio e Alvalade) e Porto (Estádio do Dragão). A maioria dos recintos desse Mundial vão estar em Espanha e Marrocos, também países organizadores do Mundial de futebol que está agendado para daqui a seis anos.

EVENTOS DESPORTIVOS DA PRÓXIMA DÉCADA

Ano Competição Modalidade País

2024 Mundial masculino Futsal Uzbequistão

2025 Europeu feminino Futebol Suíça

2025 Mundial de clubes masc. Futebol Estados Unidos

2025 Campeonato do Mundo Atletismo Tóquio, Japão

2025 Campeonato do Mundo Natação Singapura

2025 Mundial masculino Andebol Croácia, Dinamarca e Noruega

2025 Mundial feminino Andebol Alemanha e Países Baixos

2025 Campeonato do Mundo Ginástica artística Jacarta, Indonésia

2026 Mundial masculino Futebol México/EUA/Canadá

2026 Jogos Olímpicos de Inverno Vários Milão–Cortina d'Ampezzo

2026 Mundial feminino Basquetebol Alemanha

2027 Mundial masculino Basquetebol Qatar

2027 Mundial feminino Futebol Brasil

2028 Europeu masculino Futebol Reino Unido/Rep. Irlanda

2028 Jogos Olímpicos de Verão Várias Los Angeles,EUA

2030 Mundial de selecções Futebol Portugal/Espanha/Marrocos

2030 Jogos Olímpicos de Inverno Vários Alpes Marítimos, França

2032 Europeu masculino Futebol Itália/Turquia

2032 Jogos Olímpicos de Verão Vários Brisbane, Austrália