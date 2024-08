A Fundação Amigos Junior Gabriel foi recentemente criada com o propósito de levar esperança e apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, com um foco especial em crianças, jovens e famílias do Estado de La Guaira, na Venezuela. Esta fundação é uma iniciativa dos familiares de Junior Gabriel, especialmente do seu pai, Isidro Faria de Abreu, um emigrante natural de São Roque do Faial, que decidiu transformar o legado de amor do seu filho numa ação concreta de solidariedade.

Mas quem é Junior Gabriel? Junior nasceu na Venezuela e viveu a sua infância em Carmen de Uría até o ano 2000, quando se mudou para a Madeira para continuar os seus estudos. Junior era mais do que apenas um parente próximo — é o meu primo, o que torna este relato profundamente pessoal. Ele partiu prematuramente e de forma inesperada aos 29 anos, no ano 2020. Pode parecer um lugar-comum dizer que os que partem são especiais, mas no caso do Junior, essa verdade é inegável. Ele tocou a vida de todos que tiveram o privilégio de cruzar o seu caminho, deixando uma marca indelével em cada um de nós. Estava sempre disponível para ajudar o seu próximo e o seu sorriso era capaz de encher a sala inteira.

“A vida continua.” Sem dúvida, esta frase é acertada. A vida sempre segue o seu curso, mesmo diante dos momentos mais difíceis e dos obstáculos mais desafiadores. Contudo, poucas frases são tão frequentemente repetidas e, ao mesmo tempo, tão vazias de significado real, especialmente em mensagens de condolências. Será que compreendemos verdadeiramente o peso dessa expressão, ou apenas a utilizamos para nos confortar frente à dor alheia?

Quando alguém que amamos parte, perdemos também a certeza de que algum dia voltaremos a ser as mesmas pessoas. Como seguir em frente torna-se uma pergunta constante. Esta é uma realidade partilhada por muitas famílias que enfrentaram a perda de entes queridos. No entanto, a dor de um pai ou uma mãe que perde um filho é incomparável, é uma ferida que permanece aberta para sempre. Não há nada mais dilacerante do que encarar o futuro sem a presença de um filho. A Fundação Amigos Junior Gabriel é um testemunho de que a vida, de fato, continua — mas de uma forma diferente. É um exemplo vivo de como a dor pode ser transformada em amor, oferecendo esperança e consolo a todos aqueles pais que enfrentaram a perda de um filho.

O trabalho realizado pela Fundação pode ser acompanhado através da página no Instagram @fundacionjuniorgabriel, onde são compartilhadas as ações e iniciativas que mantêm vivo o legado de Junior Gabriel, levando luz e amor a quem mais precisa.