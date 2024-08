João Félix marca pelo Atlético de Madrid em particular com a Juventus

O internacional português João Félix marcou hoje o primeiro golo do Atlético de Madrid na vitória por 2-0 sobre a Juventus, no derradeiro jogo de preparação dos madrilenos antes do início da Liga espanhola de futebol, em Gotemburgo.

O avançado luso começou o encontro no banco de suplentes e foi lançado pelo técnico Diego Simeone ao intervalo, bastando-lhe três minutos em campo para inaugurar o marcador no Estádio Ullevi, aos 48, antes de o argentino Ángel Correa, também ele suplente, fixar o resultado, aos 86, de grande penalidade.

Depois de ter estado cedido ao FC Barcelona na época passada, Félix foi reintegrado no plantel dos 'colchoneros' nesta pré-época, mas, segundo a imprensa espanhola, ainda poderá ser negociado até ao final do mercado.

O Atlético de Madrid estreia-se na Liga espanhola no dia 19 de agosto, diante do Villarreal, no mesmo dia em que a Juventus, de Tiago Djaló, arranca a Serie A, frente ao recém-promovido Como.