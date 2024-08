António Florido assume coordenação no CD Bartolomeu

O ex treinador do Madeira Andebol SAD António Florido, está de regresso ao Clube Desportivo da Bartolomeu Perestrelo para assumir em 2024/2025, o cargo de coordenador técnico, apurou a reportagem do DIÁRIO. Depois de quatro anos na SAD onde foi ocupar o lugar curiosamente de Sandra Fernandes, o técnico volta ao clube de origem, para liderar a direção técnica, o cargo que foi até à época passada de Sandra Fernandes que agora em 2024/2025 entra para o Madeira Andebol SAD.