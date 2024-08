CMF desmata áreas circundantes a reservatórios de água para consumo

A Câmara Municipal do Funchal (CMF), cujo sistema de distribuição de água do município tem, através do Departamento Águas do Funchal (AdF), "a manutenção e a qualidade da água em 40 (quarenta) reservatórios", iniciou um processo de limpeza das imediações dessas infrastruturas.

De acordo com nota da CMF, "estas infraestruturas são de vital importância para o sistema de abastecimento e a sua manutenção estrutural e sanitária é crucial para a qualidade de água distribuída. A manutenção dos espaços circundantes também é de particular relevância", justifica.

"Atualmente, no âmbito do projeto de manutenção e recuperação dos reservatórios municipais, iniciou-se uma empreitada plurianual de manutenção dos terrenos onde estão implantados os reservatórios, com o objetivo de controlar a vegetação envolvente por questões de segurança, estética e de salubridade", explica uma nota divulgada hoje.

Assim, "estão contempladas seis intervenções por reservatório, cada intervenção terá uma periodicidade quadrimestral. O investimento ronda 330 mil euros", frisa.

De visita a um dos reservatórios, a vereadora com o Pelouro do Ambiente, Nádia Coelho, inteirou-se "sobre o andamento dos trabalhos, onde teve oportunidade de verificar que a primeira ronda de desmatações está praticamente concluída", conta.

E ainda recorda que, recentemente, "todos os reservatórios foram sujeitos a higienização integrais, melhorando os níveis de segurança do sistema de distribuição de água e contribuindo para manter os excelentes níveis de qualidade da água fornecida no concelho".

Conclui, frisando que "estas ações concertadas, de limpeza, higienização e desmatação de reservatórios são demonstrativas da importância dada à segurança e à qualidade da água distribuída no Funchal", assegura.