Lukashenko acusa Kiev de violar espaço aéreo bielorrusso

O Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, acusou hoje a Ucrânia de violar o espaço aéreo bielorrusso, onde foram abatidos vários aparelhos aéreos.

"Suspeitamos que se trata de drones de ataque. Violando o espaço aéreo da Bielorrússia, voaram a partir da Ucrânia", disse Lukashenko à agência noticiosa estatal bielorrussa BELTA.

Lukashenko acrescentou que os especialistas estão atualmente a procurar os destroços dos aparelhos destruídos.

O Presidente disse que as autoridades bielorrussas tinham avisado os homólogos russos sobre os drones que voavam em direção à fronteira russa, que acabaram por ser abatidos pelas forças de Moscovo nos céus da região de Yaroslavl.

Horas mais tarde, o ministro da Defesa bielorrusso, Viktor Khrenin, anunciou que a Bielorrússia irá reforçar as suas tropas na fronteira com a Ucrânia por decisão de Lukashenko.

"O comandante-em-chefe das Forças Armadas deu instruções para reforçar o agrupamento de tropas nas direções táticas de Gomel e Mozir", disse Jrenin.

Acrescentou que a medida foi tomada "tendo em conta a situação que se está a desenvolver na Ucrânia, bem como na região russa de Kursk".

Entre o equipamento que Minsk está a deslocar para a fronteira, estão os sistemas de mísseis Polonez e Iskander, disse.

A Rússia está a lutar pelo quinto dia consecutivo contra as forças ucranianas que entraram na região fronteiriça de Kursk na terça-feira e, de acordo com 'bloggers' militares e analistas do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), conseguiram avançar cerca de 30 quilómetros em território russo.

No mês passado, Lukashenko tinha anunciado o fim das tensões na fronteira bielorrusso-ucraniana com a retirada das tropas ucranianas e bielorrussas que ambos os países tinham acumulado no local durante vários meses.