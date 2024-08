Nissan Juke: O veículo irreverente que preenche as suas medidas

O Nissan Juke 1.0 DIG-T N é mais do que um simples carro. Representa uma experiência de condução que promete ser inigualável, agora disponível no stand do Megamotor com apenas 9 000 quilómetros.

Este veículo combina um estilo arrojado, tecnologia avançada e um desempenho eficiente, tornando-o a escolha ideal para quem procura praticidade e sofisticação na condução.

Este modelo é reconhecido pelo seu design único e ousado. As suas linhas e a silhueta captam a atenção de qualquer um na estrada. Com faróis LED e uma grade frontal imponente, o Nissan Juke 1.0 DIG-T N é a combinação perfeita entre elegância e agressividade.

Equipado com o sistema NissanConect, o carro oferece-lhe uma conectividade incomparável. O seu ecrã facilita o acesso à navegação, música e integração com smartphones. Além disso, o painel permite que tenha acesso a informações essenciais ao alcance dos seus olhos.

A segurança é uma prioridade e pode conduzir com total tranquilidade. O conforto não fica atrás, com bancos ergonómicos, acabamentos de alta qualidade e um espaço interior que enche as medidas de qualquer passageiro.

O motor 1.0 DIG-T N proporciona o equilíbrio perfeito entre a potência e a economia no seu combustível. Com 114 cavalos, o seu futuro carro oferece uma experiência ao volante ágil e com grande resposta.

A grande vantagem é que o pode adquirir no Megamotor através de um financiamento desde 311, 65 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com dívida* e garantia de fábrica até Janeiro de 2026. Ao adquirir esta máquina, tem ainda a possibilidade de optar por o pagamento a pronto, sendo que o seu valor total corresponde a 23 500 euros.

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.