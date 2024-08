Kiev pede ao México que prenda Putin na posse de Sheinbaum

A embaixada da Ucrânia pediu ao Governo do México que detenha o Presidente da Rússia, com base num mandado do Tribunal Penal Internacional, caso Vladimir Putin compareça na tomada de posse da Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum.

"Confiamos que o Governo mexicano respeitará o mandado de captura internacional" contra Putin e "entregá-lo-á ao órgão judicial das Nações Unidas em Haia", o Tribunal Penal Internacional (TPI), disse a embaixada, em comunicado divulgado na quarta-feira.

O México convidou o chefe de Estado russo para estar presente na cerimónia de posse de Sheinbaum, marcada para 01 de outubro.

O futuro ministro dos Negócios Estrangeiros mexicano no governo de Sheinbaum, Juan Ramon, sublinhou na quarta-feira que o convite endereçado a Putin era apenas uma "prática protocolar".

O atual Ministério dos Negócios Estrangeiros mexicano referiu que foram enviados convites para os mais de 200 países com quem o México mantém laços diplomáticos, numa lista que inclui "208 líderes estrangeiros e 34 chefes de organizações internacionais".

O TPI emitiu, em março de 2023, um mandado de detenção contra Putin, acusado de crimes de guerra pela deportação de crianças de zonas ocupadas da Ucrânia para a Rússia.

O México é signatário do Estatuto de Roma, o tratado internacional que fundou o TPI, que prevê ser "dever de cada Estado submeter à sua jurisdição penal os responsáveis por crimes internacionais".

A embaixada da Ucrânia na Cidade do México descreveu Putin como um "criminoso de guerra", que terá de responder em tribunal pela invasão da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.

Por outro lado, a embaixada agradeceu ao Governo mexicano por ter também convidado o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para a posse de Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum, primeira mulher eleita Presidente do México após a vitória nas eleições de 02 de junho, vai assumir oficialmente o cargo a 01 de outubro, para um mandato de seis anos.