Muito público aderiu ao ColorsPxo'24

A festa de Verão mais colorida do Porto Santo - ColorsPxo'24 - está a cativar não só os residentes, como os turistas.

A nona edição do evento está a decorrer na Alameda Infante D. Henrique, junto ao cais da cidade.

O espaço está repleto, sobretudo de jovens, que estão a vibrar com a selecção musical dos DJs SIL e OXY. Uma coisa é certa: não faltam as músicas do momento.

A cada 45 minutos, o público é presenteado com explosões coloridas, sendo este um dos pontos altos do ColorsPxo'24.

Tomás Batista, da organização, disse “que tudo estava a correr bem" e que o evento contou com a "adesão de muitas pessoas. Tendo em conta a grande procura, acredita que, no futuro, será "ainda melhor".

O bom tempo que se faz na ilha dourada está também a contribuir para o sucesso da festa, que irá terminar por volta das 20h00.



Inspirado no tradicional festival Holi da Índia, este é mais do um evento – é uma celebração da vida, da união e do espírito comunitário.