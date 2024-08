Prisão preventiva para motorista de TVDE suspeito de violar passageira

Um motorista da plataforma TVDE ficou em prisão preventiva por ser suspeito de ter abusado sexualmente de uma passageira, que transportava durante um serviço na região de Lisboa, divulgou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ refere que o crime ocorreu na noite de 27 para 28 de julho e que o suspeito, um homem de 26 anos, terá aproveitado o facto de a vítima ter adormecido no banco de trás da viatura.

"Aproveitando o facto de a vítima ter adormecido na parte detrás da viatura e se encontrar sozinha, o suspeito praticou, sobre esta, atos sexuais de relevo", pode ler-se na nota.

De acordo com o jornal Correio da Manhã (CM), o crime terá ocorrido a 600 metros da casa da vítima, que se encontraria alcoolizada.

A investigação do caso foi desenvolvida pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, "com apoio científico do laboratório da polícia científica, que recolheu "fortes elementos indiciários".

O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, a mais gravosa.

Ainda segundo índica o CM, no ano de 2023 foram denunciadas 494 violações na sequência de transportes feitos através da plataforma TVDE ( transporte individual e remunerado de passageiros via eletrónica), menos 25 do que em 2022.