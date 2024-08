Mayra Santos a caminho do Campeonato de Natação no Gelo na Patagônia

A nadadora Mayra Santos faz história ao ser a primeira atleta a representar Portugal no Internacional Campeonato de Natação no Gelo, que decorrerá na Patagónia, Argentina. A competição, que começa no próximo dia 12 de agosto, reúne grandes nomes de nadadores de águas frias do mundo.

Mayra Santos já embarcou no primeiro voo em direção a São Paulo, Brasil, dando início a uma longa jornada que ainda inclui mais três voos antes de chegar ao destino final. A nadadora portuguesa tem demonstrado determinação e compromisso, não apenas ao enfrentar a exigente viagem, mas também aos desafios que se tem proposto e ao treinar arduamente para competir nas águas gélidas da Patagónia, um dos ambientes mais desafiadores para a prática da natação.

Este marco histórico para o desporto português evidencia o crescente reconhecimento da natação em águas frias no país. Mayra Santos é um exemplo de coragem e resiliência, qualidades essenciais para enfrentar as rigorosas condições da competição.

O Campeonato de Natação no Gelo é conhecido por testar os limites físicos e psicológicos dos atletas, que nadam em águas com temperaturas abaixo de zero. A presença de Mayra no evento coloca Portugal no mapa das competições internacionais de natação em condições extremas e serve de inspiração para futuros atletas nacionais.

Todos os olhos estão agora voltados para a Patagônia, onde Mayra Santos espera conquistar um lugar de destaque entre os melhores do mundo, representando com orgulho as cores de Portugal."