Paços de Ferreira triunfa em Mafra na primeira ronda da II Liga

O Paços de Ferreira conquistou os primeiros três pontos na edição 2024/25 da II Liga portuguesa de futebol, ao ganhar por 1-0 em casa do Mafra, em jogo da primeira jornada.

O único golo do encontro foi marcado pelo avançado Rui Fonte, aos 36 minutos, que valeu aos 'castores' a melhor entrada na luta pelo regresso à I Liga.

Ainda ao ritmo de pré-época, o jogo começou com pouca intensidade de parte a parte e o primeiro lance de perigo surgiu somente à passagem da meia hora, com Lumungo a entrar pela esquerda, depois de passe de Antunes, e a rematar cruzado para defesa segura de Fraisl.

Pouco depois, aos 36 minutos, o Paços marcou mesmo. Na melhor jogada da primeira parte, Antunes e Costinha trabalharam o lance na esquerda do ataque dos 'castores', com o médio a cruzar para o segundo poste, onde Rui Fonte finalizou com classe, com um remate cruzado, após tirar um adversário do caminho.

O melhor que o Mafra conseguiu na primeira parte foi um remate de Vítor Gonçalves, ao minuto 40, na marcação de um livre direto que ainda chegou a assustar Marafona.

O início da segunda parte voltou a jogar-se com pouca intensidade, mas o Mafra foi crescendo e, já dentro do quarto de hora final, a equipa do Oeste esteve mais perto do empate.

Numa primeira oportunidade, Falé cabeceou já dentro da área para defesa de Marafona, e, aos 81 minutos, o guarda-redes forasteiro parou o remate de Nibe.

Mesmo a terminar, e com o Paços totalmente remetido a tarefas defensivas, o Mafra conseguiu colocar a bola dentro da baliza de Marafona, mas Iheanacho estava em fora de jogo e o lance foi invalidado.

Jogo no Estádio Municipal de Mafra.

Mafra -- Paços de Ferreira, 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcador:

0-1, Rui Fonte, 36 minutos.

Equipas:

- Mafra: Fraisl, Texel, Passi, Rodrigo Freitas, Gui Ferreira, Chriso (Maiga, 66), Vítor Gonçalves, Lucas Gabriel (Iheanacho, 19), Nibe, Miguel Falé e Etim (Lind, 85).

(Suplentes: Francisco Lemos, Beni Júnior, Pedro Pereira, Rodri, John Kolawole, Stanley Iheanacho, Maiga, Andrei e Lind).

Treinador: Carlos Vaz Pinto.

- Paços de Ferreira: Marafona, Anilson, Ícaro, Ferigra, Antunes, Caiado (Pavlic, 86), Marcos Paulo, Lumungo, Gonçalo Nogueira, Costinha (Uilton, 74) e Rui Fonte (Diegão, 90+1).

(Suplentes: Jeimes, Zé Pedro, Diegão, Uilton, Pavlic, Rui Pedro, Mota e Baldé).

Treinador: Ricardo Silva.

Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Caiado (14), Gonçalo Nogueira (20), Costinha (57), Iheanacho (68), Rodrigo Freitas (90) e Gui Ferreira (90+6).

Assistência: Cerca de 400 espetadores.