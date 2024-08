'Uma luz pela Venezuela' mobiliza Núcleo das Comunidades do JPP

O encarregado do Núcleo das Comunidades do Juntos Pelo Povo (JPP), Marcos da Silva, lança, a partir da Praça do Povo, no Funchal, um apelo ao Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela para que “aceite a derrota” de Nicolás Maduro e “reconheça a vitória do candidato da oposição, Edmundo González Urritia”.

Marco da Silva liderou um grupo de emigrantes e luso-descendentes residentes na Madeira na concentração 'Uma Luz pela Venezuela' que se realizou este sábado, na Praça do Povo, no Funchal, e mobilizou várias cidades da Europa e de Portugal pela liberdade, a democracia e a esperança naquele país.

“Acende uma luz, acende a esperança”; “ilumina o caminho para a liberdade”; “que toda a Europa se ilumine de esperança pela Venezuela”, foram frases que impulsionaram a concentração, num momento em que a Venezuela está mergulhada numa profunda crise política, depois das eleições de 28 de julho em que a oposição reclama a vitória para o candidato da Plataforma Democrática Unitária, Edmundo González Urrutia, e contesta na rua a decisão do Conselho Nacional Eleitoral que declarou a vitória de Nicolás Maduro.

Desde então a contestação popular tem subido de tom, a maioria dos países vizinhos, EUA e União Europeia não reconhecem a vitória de Maduro, a própria Conferência Episcopal Venezuelana considera “ilegal” que “não seja reconhecida a vontade do povo”, mas o líder venezuelano tem respondido a tudo isto com detenções, um clima de medo e terror já denunciado pela líder da oposição, Maria Corina Machado.

A enorme comunidade de origem portuguesa tem vivido dias de profunda incerteza, as concentrações e os apelos, a partir do exterior, para que “a fraude não vença a democracia e a vontade do povo seja respeitada” vão alimentando a esperança dos milhares de emigrantes madeirenses e luso-descendentes.

O coordenador do Núcleo das Comunidades do JPP é uma das vozes que se levantam pela liberdade e democracia: “Desde a Ilha da Madeira, faço um apelo ao Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela para que aceite a derrota e reconheça o candidato eleito pelo povo venezuelano, Edmundo González Urrutia”, exorta Marcos da Silva, para homenagear a coragem dos que lutam diariamente nas ruas de Caracas: “Levantamos a voz pela liberdade na Venezuela e em memória dos caídos acendemos estas velas, esta luz de esperança por uma Venezuela livre e democrática.”

Marco da Silva, um jovem luso-venezuelano a viver na Região, tem ajudado o JPP a implementar o Núcleo das Comunidades do partido. O seu propósito é unir a comunidade no objetivo comum de ajudar a derrotar a ditadura imposta por Maduro ao povo venezuelano e contribuir para devolver a paz e a democracia à Venezuela. “Como representante das comunidades agradeço ao secretário-geral do JPP e líder parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira, Élvio Sousa, à presidente do JPP e coordenadora do Núcleo das Comunidades Estrangeiras, Lina Pereira, todo o apoio que me tem sido dado enquanto representante do JPP pelas comunidades, sendo disso exemplo a nossa presença e união nesta vigília pela liberdade da Venezuela.”