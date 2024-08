Acidente com motociclo no Campanário congestiona Via Rápida

Um acidente de viação envolvendo um motociclo está a causar grande congestionamento automóvel na Via Rápida, sentido Ribeira Brava - Funchal, ao início da tarde deste sábado, 10 de Agosto.

O incidência aconteceu no túnel do Campanário, pelas 12h30, e mobilizou uma equipa dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol apoiados por uma ambulância.

As primeiras informações dão conta de pelo menos um homem ferido, com queixas de dor lombar, transportado ao Hospital Central do Funchal.