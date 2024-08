Holloway junta ouro nos 110 metros barreiras aos três títulos mundiais

O norte-americano Grant Holloway, tricampeão do mundo dos 110 metros barreiras, conquistou hoje o título olímpico em Paris2024, após a medalha de prata em Tóquio2020.

Holloway, o segundo melhor barreirista de sempre, cujo recorde pessoal de 12,81 segundos está a um centésimo do recorde do mundo do seu compatriota Aries Merritt, venceu, destacadamente na pista do Stade de France, para arrebatar o seu primeiro ouro olímpico em 12,99 segundos.

O também norte-americano Daniel Roberts terminou no segundo lugar, a 10 centésimos de Holloway (13,09), batendo por três milésimos o jamaicano Rasheed Broadbell, terceiro (13,09), numa final em que o detentor do título Hansle Parchment terminou no oitavo e último lugar (13,39),