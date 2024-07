"Os músculos, as lágrimas e os sacrifícios de Ronaldo" ainda em destaque na imprensa

"20 anos no Europeu - Os músculos, as lágrimas e os sacrifícios de Ronaldo" é um dos destaques na capa do jornal Público, neste domingo, 7 de Julho. Um dia em que o percurso de Portugal, nomeadamente dos 'veteranos' Ronaldo e Pepe ainda continua a dar que falar.

"Euro 2024 - Pepe assina adeus à selecção", titula pro exemplo, o Jornal de Notícias, cuja manchete é "Há cada vez mais homens sozinhos a adoptar".

Já o Diário de Notícias destaca o jovem Vitinha e a passagem às 'meias'. "Euro 2024 lançou Vitinha como novo maestro da seleção. Países Baixos e Inglaterra nas meias-finais" , escreve o DN.

A segunda ronda das eleições em França também merece destaque nas capas dos jornais generalistas portugueses.

Nos desportivos, embora dominados por temas relacionados com cada um dos três 'grandes' de Portugal, ainda há espaço para o fim da prestação da selecção nacional no Euro'2024.

"Euro-2024: 'Merecíamos mais', diz Ronaldo. Banho de carinho à Selecção à partida da Alemanha e à chegada a Lisboa", escreve a Bola.

"Ronaldo não se rende. Agradece apoio e olha com optimismo para o futuro. 'Este legado será honrado e continuará a ser construído. Juntos'", titula por seu turno o Record, enquanto O Jogo destaca que "Desde 2021 que o capitão não marca num lance de bola corrida em fases finais - Ronaldo refém dos penáltis" e ainda "Pepe: o adeus de um gigante".

Títulos dos jornais de hoje

Público:

- "Eleições legislativas - França decide hoje se quer ser republicana ou anti-republicana"

- "Redução do IRC é 'medida crítica' do plano para acelerar a economia [entrevista ao ministro da Economia, Pedro Reis]"

- "Jamie Shea: 'A Rússia nunca aceitou a NATO e esteve sempre a tentar miná-la'"

- "Reino Unido - Novo Governo britânico tem número recorde de mulheres"

- "Acórdão - Sofrimento de polícia provado mas não o de Cláudia Simões"

- "Inglês - Há mais 14 escolas interessadas no ensino bilingue"

- "Inglaterra e Países Baixos - Favoritos só passaram depois de sofrer"

- "20 anos no Europeu - Os músculos, as lágrimas e os sacrifícios de Ronaldo"

Jornal de Notícias:

- "Há cada vez mais homens sozinhos a adotar"

- "Euro 2024 - Pepe assina adeus à seleção"

- "'Com a produção de riqueza que temos, salários estão 20% abaixo do que deviam' - Carvalho da Silva, investigador e professor universitário"

- "Aeroporto - Jovem com folhas de coca esteve preso e foi absolvido"

- "Grande Porto - Manifesto exige fim das portagens nas ex-scut"

- "Bragança - Chegam dos PALOP para estudar e fixam-se na cidade"

- "França - As eleições que podem marcar o futuro da Europa"

- "Gaia - Fogo em fábrica deixa 400 postos de trabalho em risco"

- "F. C. Porto - Iván Jaime, Fran Navarro e Martínez mostram-se a Vítor Bruno"

- "Notícias Magazine - Os sinais preocupantes que cobrem de sombras o direito ao aborto"

Diário de Notícias:

- "Valor em contratos públicos atinge máximo histórico na reta final de 2023"

- "França - Até quando vai funcionar a 'frente republicana'?"

- "Fabien Cousteau, explorador: 'Queremos ligar uma rede de estações subaquáticas internacionais e uma delas pode não ser muito longe daqui'"

- "Ana Rodrigues Oliveira, historiadora: 'Quis tirar as mulheres de todos os tempos da sombra em que têm estado'"

- "Israel - Música dos Genesis tocada no sítio do 'Nova Festival' para homenagear os mortos e os sequestrados"

- "Energia - Fraude milionária nos combustíveis continua a faturar apesar de medidas mais restritivas"

- "Prova de Vida - A honra perdida de José Maria Seleiro"

- "Euro 2024 lançou Vitinha como novo maestro da seleção. Países Baixos e Inglaterra nas meias-finais"

- "Notícias Magazine - O mundo ameaça abortar o direito ao aborto"

Correio da Manhã:

- "Só dinheiro move apoio de 'macaco' ao FC Porto. Motivações monetárias também nos ataques a apoiantes de Villas-Boas. Juízes afirmam que interesse financeiro era maior que amor ao clube"

- "Emoção e angústia no adeus aos pescadores. Marcelo Rebelo de Sousa e Santana Lopes prestaram homenagem"

- "Médica que tratou gémeas desconfiava dos pais"

- "Lisboa: Multidão recebe Seleção nacional"

- "Dedo apontado: Imprensa estrangeira arrasa Félix"

- "Coates: 'Vou ser sempre um leão'. 'El Patrón' volta ao Uruguai"

- "Amadora: PJ prende homem que matou rival na rua com 3 tiros"

- "Segunda volta: Extrema-direita à procura da maioria absoluta em França"

O Jogo:

- "Fran Navarro, Iván Jaime (bis) e Toni Martínez marcaram os golos da vitória sobre a Sanjoanense - Olha quem são eles!"

- "Trio de espanhóis fez parte do lote de proscritos por Sérgio Conceição"

- "Cardoso Varela: clube croata será cúmplice do 'rapto' e servirá de trampolim para o futebol alemão"

- "Sporting. Coates sai ao fim de oito anos e meio apesar dos esforços da SAD para mantê-lo: 'Tentaram tudo para que mudasse de ideias'

- "Hjulmand pode subir na hierarquia dos líderes"

- "Benfica. Transferência de De Bruyne para a Arábia coloca médio das águias na lista de alvos dos citizens - João Neves ganha força no City"

- "Seleção. Desde 2021 que o capitão não marca num lance de bola corrida em fases finais - Ronaldo refém dos penáltis"

- "Pepe: o adeus de um gigante"

- "Euro'2024. Inglaterra-Suíça 1-1 (*5-3 a.p.). Países Baixos-Turquia 2-1"

- "Moto GP. Melhor resultado do ano para o português - Miguel Oliveira segundo na sprint"

A Bola:

- "Coates oficializou saída do Sporting. 'Vou ser sempre um leão'"

- "Nuno Lobo avançará mesmo para a FPF: 'É quase certo que serei candidato à presidência'. Presidente da Associação de Futebol de Lisboa convicto de que tem apoios para 'ir a votos, disputar a eleição e ganhá-la'"

- "Euro-2024: 'Merecíamos mais', diz Ronaldo. Banho de carinho à Seleção à partida da Alemanha e à chegada a Lisboa"

- "Euro-2024: Favoritos sofrem mas seguem para as meias"

- "FC Porto: Goleada a abrir a época"

- "Benfica: Saída de António Silva fica adiada. Europeu não correu bem ao central"

- "Moto GP: Miguel Oliveira foi segundo na corrida 'sprint'. Português brilha no GP da Alemanha"

Record:

- "Coates: Presidente do Nacional revela estado de espírito.'Está de coração partido'"

- "Ronaldo não se rende. Agradece apoio e olha com otimismo para o futuro. 'Este legado será honrado e continuará a ser construído. Juntos'"

- "Euro-2024: Favoritos seguem para as meias-finais"

- "Benfica: Barreiro mostra serviço. Reforço tem-se destacado nos primeiros dias. Conheça os nove miúdos que tentam convencer Schmidt"

- "FC Porto: Proscritos brilham no arranque. Goleada por 4-0 diante da Sanjoanense. Ivan Jaime bisou e Toni Martínez também marcou. Dragões prestam tributo a Pepe"