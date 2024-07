Antiga primeira-ministra britânica Theresa May nomeada para Câmara dos Lordes

A antiga primeira-ministra Theresa May foi hoje nomeada para a Câmara dos Lordes, numa das últimas decisões do primeiro-ministro, o também conservador Rishi Sunak, que segundo as projeções deverá perder o cargo nas eleições legislativas de hoje.

Theresa May manteve-se como deputada após demitir-se de chefe do governo em 2019, mas não concorreu à reeleição nas eleições legislativas que se realizaram hoje.

Na lista de nomeações para a câmara alta do parlamento indicou também o antigo presidente da COP26 Alok Sharma, a antiga vice-presidente da Câmara dos Comuns Eleanor Laing e o ex-deputado conservador Craig Mackinlay.

Outro dos sete nomeados nesta lista resultante da dissolução do parlamento em 30 de maio foi o chefe de gabinete de Sunak, Liam Booth-Smith.

Por parte do Partido Trabalhista foram nomeados as antigas deputadas Margaret Beckett, Harriet Harman e Margaret Hodge e a antiga vice-presidente da Câmara dos Comuns Rosie Winterton, entre outros.

É tradição o governo e partidos políticos sugerirem nomes de pessoas para serem condecoradas e nomeadas para a Câmara dos Lordes após a dissolução do Parlamento antes de eleições legislativas.

O Reino Unido realizou hoje eleições legislativas para preencher 650 assentos na Câmara dos Comuns, a câmara baixa do parlamento.

De acordo com projeções para as estações BBC, Sky e ITV, o Partido Trabalhista vai ganhar as eleições legislativas britânicas com uma larga maioria absoluta, eleger 410 dos 650 deputados, enquanto o Partido Conservador do primeiro-ministro, Rishi Sunak, cai para 131 parlamentares.

O resultado final deverá ser confirmado na sexta-feira, e um novo primeiro-ministro indigitado pelo Rei Carlos III e encarregado de formar governo.