Japão, Arábia Saudita, Rússia, Venezuela e Kuwait felicitam novo Presidente

O Japão apelou hoje ao recém-eleito presidente do Irão que desempenhe um "papel construtivo" nas tensões no Médio Oriente, tendo a Arábia Saudita e os aliados Rússia e Venezuela sido dos primeiros a felicitar o reformista Massoud Pezeshkian.

"O Japão espera que o Irão, sob a presidência do excelentíssimo Dr. Pezeshkian, desempenhe um papel construtivo no aliviar das tensões e na estabilização da situação na região do Médio Oriente", declarou o secretário de imprensa do Ministério dos Negócios Estrangeiros nipónico, Toshihiro Kitamura, num comunicado após o anúncio da vitória eleitoral de Pezeshkian na segunda volta das eleições presidenciais iranianas.

No documento, o Governo japonês declara que "prosseguirá os seus esforços diplomáticos proativos" para melhorar a situação no Médio Oriente "com base na tradicional relação de amizade com o Irão, reforçando simultaneamente o diálogo com a nova administração iraniana sob a presidência do excelentíssimo Dr. Pezeshkian".

Os tradicionais aliados do Irão, como a Rússia e a Venezuela, foram dos primeiros a felicitar o reformista Massoud Pezeshkian pela vitória, numa rutura com 20 anos de conservadorismo.

O ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano, Yvan Gil, saudou o novo presidente e aplaudiu o "compromisso democrático" manifestado pelo povo iraniano.

"A Venezuela expressa a sua convicção de que a decisão tomada pelo povo iraniano contribuirá para a prosperidade desta nação, bem como para a sua consolidação como potência emergente no mundo multipolar emergente", referiu em comunicado.

O ministro assegurou que "o Presidente eleito Masud Pezeshkian e o povo revolucionário irmão do Irão têm o apoio absoluto do Presidente Nicolás Maduro da Revolução Bolivariana para continuar a aprofundar as relações fraternas entre ambos os povos e na aliança (...) para uma cooperação mutuamente benéfica".

O objetivo é "a consolidação de um mundo multicêntrico e pluripolar, necessário para continuar a derrotar as pretensões hegemónicas que ameaçam o multilateralismo e a paz mundial".

O Presidente russo, Vladimir Putin, também felicitou Pezeshkian, expressando, numa declaração publicada na página eletrónica do Kremlin, votos de que "o seu trabalho como Presidente contribua para o reforço de uma cooperação bilateral construtiva e global em benefício dos povos amigos, contribuindo para facilitar a segurança e da estabilidade regionais".

Também o rei Salman da Arábia Saudita e o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman felicitaram Pezeshkian pela vitória, num novo gesto de concórdia entre os dois grandes rivais, que se têm vindo a aproximar gradualmente nos últimos meses.

"Enviamos-lhe as nossas sinceras felicitações e os nossos melhores votos de sucesso e esperamos continuar a desenvolver as relações que unem os nossos dois países e os nossos dois povos irmãos", afirmou o monarca saudita numa mensagem divulgada pela agência noticiosa oficial SPA.

O rei Salman sublinhou ainda a sua vontade de "prosseguir a coordenação e a concertação a fim de reforçar a paz e a segurança regionais e internacionais".

O reino sunita da Arábia Saudita e o Irão, de maioria xiita, retomaram as relações diplomáticas em março de 2023, após uma interrupção de sete anos, no âmbito de um acordo mediado pela China.

Os dois pesos pesados do Médio Oriente, que há muito apoiam lados opostos nos conflitos regionais, têm desde então mostrado sinais crescentes de aproximação.

O Kuwait, outro Estado do Golfo, também felicitou hoje Massoud Pezeshkian, com o emir Mechal al-Ahmad al-Sabah a "desejar à República Islâmica do Irão mais progresso e prosperidade", segundo a agência noticiosa Kuna.

O candidato reformista Massoud Pezeshkian venceu a segunda volta das eleições presidenciais no Irão, à frente do ultraconservador Said Jalili, anunciou hoje o Ministério do Interior iraniano.

O deputado Pezeshkian, de 69 anos e cirurgião cardíaco, substituirá Ebrahim Raisi, que morreu num acidente de helicóptero em maio.

Pezeshkian obteve 53,6% dos votos contra o ultraconservador Saeed Jalili, com 44,3%, numa eleição com uma taxa de participação de 49,9%, segundo a Comissão Eleitoral iraniana.