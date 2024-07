Atraso de verbas asfixia escolas profissionais

Bom dia.

A manchete do DIÁRIO deste sábado, 6 de Julho, fala-nos do atraso de verbas que está a asfixiar as escolas profissionais. Seis estabelecimentos de ensino estiveram mais de nove meses à espera dos apoios europeus, no valor de 4,7 milhões. “Isto é insustentável, era muito dinheiro e foram muitos meses à espera”, lamenta o administrador da Escola Atlântico, que não conseguiu pagar aos formadores externos.

O grande destaque vai para a eliminação de Portugal no Euro2024. O sonho morreu no ferro. O jogo equilibrado com a França ficou decidido nos penáltis e Portugal está fora daquele que é o último Europeu de Cristiano Ronaldo. Muitas lágrimas também na Faz Zone do DIÁRIO, no Largo da Restauração.

Na política, o Chega Madeira admite aprovar o Orçamento Regional para 2024, sendo que apenas dois partidos com assento parlamentar assumiram sentido de voto após a reunião com o Governo. A redução de impostos foi o denominador comum nas propostas.

Saiba, ainda, que a Ponta do Sol exige mais no controlo das invasoras, com Célia Pessegueiro a defender uma actuação mais “célere e eficaz” para proteger a Floresta Laurissilva; e que a conferência de criptomoedas Madeira Blockchain traz 15 oradores internacionais à Região, em Novembro.

