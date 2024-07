Poste foi protagonista "infélix" do adeus de Portugal na imprensa

As lágrimas de Pepe, confortado por Ronaldo, o orgulho do pouco consensual Martínez, que surge também a consolar Vitinha e, sobretudo, o 'desaire' de João Félix, que chutou ao poste cruel o sonho português, são algumas das imagens que ficam imortalizadas na imprensa escrita deste dia 6 de Julho de 2024, após Portugal ter tombado nos penáltis, frente à França, no quartos-de-final do Euro2024.

"Desta vez os penáltis não salvaram Portugal" foi a escolha do Público para descrever a derrota da selecção nacional frente à França. "Portugal cai nos penáltis", escreve por seu turno o Diário de Notícias. O JN prefere culpar o "Poste de eliminação", ao passo que o Correio da Manhã se foca no futuro de João Félix após a eliminação: "Adeus português. Seleção incapaz de marcar golos. Infélix nas grandes penalidades. Ingleses querem desviar João Félix", titula o periódico.

Na imprensa desportiva: "João Félix falhou dos onze metros, Diogo Costa não fez milagres e Portugal está fora do Euro'2024 - C'est fini", foi a opção do jornal O Jogo.

"Seis horas sem marcar. Falta de pontaria atira seleção para casa. Portugal teve as melhores oportunidades, mas não conseguiu bater Maignan. No desempate por penáltis, Félix acertou no poste e a França não falhou" diz a Bola, que cita ainda o seccionador da formação lusa: 'Foi cruel por não termos conseguido marcar'".

"Infélix. João atirou ao poste e seleção caiu nos penáltis. Portugal foi superior e fez melhor jogo no Euro" é a manchete do Recorde, que destaca ainda Pepe, Ronaldo e Martínez: "Pepe abraçou-se em lágrimas a Ronaldo: 'Já decidi o meu futuro'" e "Martínez: 'Perdemos de pé'", escreve.

