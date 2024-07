Equador elimina México e segue para os 'quartos' com Venezuela

O Equador qualificou-se no domingo para os quartos de final da Copa América em futebol, ao 'anular' e eliminar o México, e juntar-se à Venezuela, que arrebatou o Grupo B com inédito pleno de triunfos.

Num jogo intenso, no State Farm Stadium, em Glendale, no Arizona, os equatorianos tiveram de suar até ao fim para manter o empate a zero, frente a uns mexicanos que precisavam de ganhar para chegar à fase a eliminar.

Pelo contrário, o embate no Q2 Stadium, em Austin, no Texas, não teve grande história, face à superioridade da já apurada Venezuela sobre a já eliminada Jamaica (3-0), alicerçada em três golos na segunda parte.

O embate entre o Equador e o México, que voltou a apresentar no 'onze' o portista Jorge Sánchez, era uma autêntica final para as duas equipas, e a primeira parte foi jogada muito longe das duas balizas, com as duas equipas a arriscar pouco.

Obrigados a vencer, os 'aztecas' começaram a forçar mais na segunda parte, com Santiago Giménez a ser o mais ativo, mas a não conseguir concretizar, nomeadamente aos 59 e 65 minutos, perante um Equador que contra-atacava com Enner Valencia a conduzir.

O México não conseguiu, porém, criar uma grande ocasião, até que, aos 90+7 minutos, Guillermo Martínez caiu na área, num lance com Félix Torres, e o árbitro marcou penálti, só que, alertado pelo VAR, foi ver as imagens e alterou a decisão.

A 'agonia' dos equatorianos acabou pouco depois, com o 'passaporte' selado para os quartos de final, nos quais vão defrontar a campeã em título Argentina, na quinta-feira. Por seu lado, o México está fora da prova.

Em Austin, num embate entre equipas com o destino praticamente traçado, a Jamaica foi a primeira a criar perigo, num cabeceamento por cima de Cephas (21 minutos), já depois de a Venezuela perder Darwin Marchís para os 'quartos', culpa de um amarelo.

A Venezuela pouco fez na primeira parte, mas entrou em grande na segunda, conseguindo dois golos em pouco tempo, o primeiro aos 49 minutos, com Aramburu a centrar da esquerda e Eduard Bello a cabecear vitoriosamente ao segundo poste.

Sete minutos volvidos, foi a vez de Salomon Rondón marcar também o seu segundo golo na prova, depois de um passe de Herrera e um ligeiro toque de pé esquerdo, já em queda.

Os venezuelanos, com o médio Telasco Segovia (Casa Pia) no 'onze' (saiu aos 74 minutos), tiveram depois várias ocasiões para ampliar a vantagem, o que conseguiram aos 85, por Eric Ramírez, isolado por Kervin Andrade.

Como primeiros do Grupo B, com um pleno que nunca haviam conseguido em fases de grupos, a Venezuela evitou a Argentina e vai disputar os 'quartos' com o Canadá, na sexta-feira.