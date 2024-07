Inglaterra e Países Baixos em busca de marcarem confronto nas 'meias'

Inglaterra e Países Baixos vão procurar hoje confirmar o favoritismo e ultrapassar as seleções da Suíça e Turquia, respetivamente, e marcar duelo nas meias-finais do Euro2024 em futebol, na qual já estão Espanha e França.

A seleção inglesa, finalista vencida da última edição, ainda não conseguiu mostrar em campo o porquê de ser uma das favoritas a vencer a prova, o que nunca conseguiu, tendo pela frente nos quartos de final uma seleção helvética que tem sido das melhores em solo alemão e que 'despachou' a campeã em título Itália, nos 'oitavos'.

O pontapé de saída está marcado para as 17:00 (horas em Lisboa), em Düsseldorf, onde a seleção dos 'três leões' vai poder contar com Jude Bellingham, autor de um dos golos que ajudou a afastar a Eslováquia (2-1), e que foi na quinta-feira punido com um jogo, mas com pena suspensa, face a um gesto potencialmente ofensivo, quando levou a mão em direção aos genitais.

Mais tarde, a partir das 20:00, em Berlim, palco que vai acolher a final, em 14 de julho, os Países Baixos também entram em campo na condição de favoritos a superiorizarem-se na eliminatória, perante uma Turquia desfalcada.

O ex-sportinguista Mehri Demiral, autor de um 'bis' que eliminou a Áustria (2-1) na última fase, foi suspenso por dois encontros pela UEFA, por ter comemorado com os braços levantados e a ilustrar com as mãos um lobo, alegadamente em referência aos 'Lobos Cinzentos', grupo turco ligado à extrema-direita, pelo que vai ver o jogo da bancada, ao lado do benfiquista Kokçu e de Ismail Yuksek, ambos por terem visto o segundo cartão amarelo no torneio.

Na sexta-feira, no primeiro dias dos quartos de final, a Espanha afastou a anfitriã Alemanha, com um triunfo por 2-1, após prolongamento, selado por Mikel Merino, aos 119 minutos, e a França eliminou Portugal, que bateu por 5-3 nos penáltis, após 120 minutos em golos.